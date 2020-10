Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201023.2 Sankt Michaelisdonn: Gestohlene Kennzeichen sichergestellt

Sankt Michaelisdonn (ots)

Nachdem Zeugen bereits Mitte September ein verdächtiges Fahrzeug mit entwendeten Kennzeichen gemeldet hatten und eine Suche nach dem Wagen negativ verlief, entdeckte eine Streife den Passat nun auf einem Grundstück in Sankt Michaelisdonn.

Am Montag befuhren die Beamten um 13.40 Uhr die Österstraße und sahen dort einen weißen Passat auf einem Grundstück. Das Auto trug Kennzeichen aus Nordfriesland, von denen die Polizisten wussten, dass ein Geschädigter sie in Aukrug als gestohlen gemeldet hatte. Die Einsatzkräfte demontierten die Schilder und fertigten gegen den Eigentümer des VWs, einen 31-jährigen Dithmarscher, eine Strafanzeige wegen der Urkundenfälschung. Vor Ort trafen die Beamten den Mann nicht an.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell