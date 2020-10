Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Fahrer eines weißen Kleinwagens

Hüllhorst (ots)

Auf dem Weg nach von Schnathorst nach Holsen kam am vergangenen Donnerstagmittag (12. Oktober) einem Lkw-Fahrer auf der Schnathorster Straße in einer scharfen Linkskurve ein weißer Kleinwagen entgegen. Im Kurvenverlauf kam das Auto auf die Gegenfahrbahn und streifte mit seiner vorderen linken Fahrzeugseite den Lastwagen seitlich. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Der Verursacher setzte nach der Kollision seine Fahrt unvermittelt in Richtung Schnathorst fort.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

