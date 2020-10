Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall verletzt

Petershagen, Stolzenau (ots)

Bei einem Unfall auf der B 482 in Höhe der Industriestraße in Lahde sind am Freitagmorgen zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden.

Eine 40-jährige Frau aus Petershagen war gegen 7 Uhr aus Richtung Jössen kommend auf der Bundesstraße unterwegs und beabsichtigte mit ihrem Fiat nach links in die Industriestraße abzubiegen. Dabei kam es laut den Erkenntnissen der Polizei im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem entgegenkommenden Skoda einer 58-jährigen Frau aus Stolzenau.

Beide Fahrerinnen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Johannes-Wesling-Klinikum gebracht. Der Skoda der 58-Jährigen wurde nach der polizeilichen Unfallaufnahme abgeschleppt.

