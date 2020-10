Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte stehlen Tasche mit leeren Brotdosen aus PKW

Bad Oeynhausen (ots)

Unnötigen Ärger dürften zwei Autobesitzer am Donnerstagabend in Folge eines Autoaufbruchs im Apostelweg und in der Dehmer Straße verspürt haben.

Als ein Mann nach einer Sportstunde zu seinem auf dem Parkplatz der Grundschule Eidinghausen abgestellten schwarzen Ford Focus zurückkehrte, bemerkte er gegen 20.40 Uhr, dass man die hintere Scheibe an der linken Fahrzeugseite eingeschlagen hatte. Das Auto hatte seit 19 Uhr an Ort und Stelle gestanden. Aus dem Inneren stahlen die Täter eine braune Aktentasche, in der sich unter anderem drei leere Brotdosen befunden hatten.

Ähnliches zeigte sich auch am selben Abend auf dem Parkplatz an der Dehmer Straße gegenüber einem griechischen Restaurant. Hier bemerkten zwei aufmerksame Zeuginnen zwei auffällige Unbekannte und daraufhin eine eingeschlagene Seitenscheibe an einem schwarzen 3er BMW Kombi. Die Tatverdächtigen konnten die Frauen nur als männlich und mit einer Größe von etwa 180 cm beschreiben. Eine der Personen habe eine Hose mit Camouflage- bzw. Tarnmuster getragen, so die Beobachterinnen. Die Beute war auch in diesem Fall nach ersten Angaben eine Ledertasche ohne nennenswerte Wertgegenstände.

So zeigt sich, dass auch scheinbar wenig wertvolle in den Autos zurückgelassene Gegenstände das Interesse der Kriminellen wecken. Aus diesem Grund rät die Polizei eindringlich dazu, niemals Wertgegenstände oder Objekte, die einen materiellen Wert vermuten lassen in den Fahrzeugen zu hinterlassen. Dies gilt auch für versteckte Gegenstände, deren Ablageorte die Täter meist sehr genau kennen.

Täterhinweise zu den beiden Autoaufbrüchen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

