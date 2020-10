Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Außenspiegel prallen zusammen: Polizei bittet Fahrer eines Toyota Yaris um Kontaktaufnahme

Rahden (ots)

Auf der Straße "Neuer Weg" in Rahden ist es in der vergangenen Woche am Donnerstag, 15. Oktober, um kurz vor 14 Uhr im Begegnungsverkehr zum Zusammenprall der Außenspiegel zweier Autos gekommen. Während der Fahrer eines weißen Mercedes Kombi stoppte, hielt der andere Fahrzeugführer nicht an.

An der rund 100 Meter von der Kreuzung mit der Konrad-Zuse-Straße entfernt liegenden Unfallstelle fanden die hinzugerufenen Polizisten auf der Fahrbahn den Spiegel eines grau/silbernen Toyota Yaris. Zur Klärung des Vorfalls wird der Fahrer dieses Pkw gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell