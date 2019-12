Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Missglücktes Abbiegemanöver + Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Drogeneinflusses - Zeugen gesucht + Unfallverursacher flüchtig

Cuxhaven (ots)

Missglücktes Abbiegemanöver

Geestland (OT Debstedt). Am Montag (30.12.2019) ereignete sich gegen 9:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L120 in Höhe der Anschlussstelle Debstedt. Eine 43-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Soest beabsichtigte mit ihrem Citroen Berlingo, aus Richtung Langen kommend, nach links auf die A27 in Richtung Bremen aufzufahren. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer 38-jährigen Pkw-Fahrerin aus der Stadt Geestland, welche mit ihrem BMW Mini aus Richtung Drangstedt kommend, in Richtung Langen unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die beiden Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Ein 5-jähriges Kind, welches im Berlingo mitfuhr, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Das mitfahrende 1-jährige Kind im Mini blieb vermutlich unverletzt, wird aber vorsorglich ärztlich untersucht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Es kam nur zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Drogeneinflusses - Zeugen gesucht

Am Samstagabend (28.12.2019) gegen 19:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Fahrzeugführer, der mit einem silberfarbenen Nissan X-Trail von der A27, Anschlussstelle Nesse, über die Lindenstraße sowie Bahnhofstraße in ein Wohngebiet in Loxstedt fuhr und dabei in starken "Schlangenlinien" und zum Teil unter Nutzung des Fußweges gefahren sein soll. Mehrfach seien diversen Fahrzeugführer und Fußgänger gefährdet worden. Der 20-jährige Fahrzeugführer konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da ein Drogenvortest positiv verlief, wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein des Heranwachsenden sicher. Zeugen sowie insbesondere Personen, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 - 9480 zu melden.

Unfallverursacher flüchtig

Lamstedt (ost) Am Sonntagnachmittag (29.12.2019) gegen 15:25 Uhr befuhr ein blauer VW Sharan die Kreisstraße 21 von der Wingst kommend, in Richtung Lamstedt. Kurz vor dem Ortseingang Lamstedt kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Leitpfosten und zwei Richtungstafeln. Nach der Kollision setzte der Fahrer seine Fahrt jedoch fort, ohne die Polizei zu informieren. Auf seiner Flucht wurde der Wagen von entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern gesehen, die aussagten, dass der Sharan in Lamstedt an einem Engpass in Höhe der Straße "Auf dem Köven" beinahe mit einer Hauswand kollidiert sei. Der VW wies nach Auskunft der Zeugen zudem erhebliche Beschädigungen an der Beifahrerseite auf. Mehre Fahrzeugteile wurde von der Polizei am Unfallort sichergestellt. Der Unfallwagen konnte im Rahmen der Fahndung noch nicht festgestellt werden. Die Überprüfung der Beweisstücke deutet auf ein Fahrzeug der Baujahre 1998 - 2003 hin. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf über 2000 Euro. Personen, die Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug bzw. der verantwortlichen Person zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hemmoor unter Tel.: 04771-6070 in Verbindung zu setzen.

