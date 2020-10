Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tankstelle in Vennebeck überfallen

Porta Westfalica (ots)

Wegen eines Überfalls in den frühen Morgenstunden des Donnerstags auf die Aral Tankstelle am Autohof in Vennebeck, sucht die Polizei derzeit nach einem bisher unbekannten männlichen Täter.

Dieser hatte gegen 3.20 Uhr den Kassenbereich betreten und nach kurzem Aufenthalt mit einem Messer eine Angestellte bedroht und die Kasse aufgebrochen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung mit Bargeld vom Ort des Geschehens. Die Angestellte erlitt einen leichten Schock.

Nach ersten Angaben sah der Unbekannte wie folgt aus: Bekleidet mit grauem Hoodie, schwarzer Jacke, schwarzem Basecap und grauer Jogginghose der Marke Nike, trug er camouflagefarbige Nike Schuhe, weiße Handschuhe sowie eine blaue Gesichtsmaske. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Wem verdächtige Personen rund um die Tankstelle aufgefallen sind, der meldet sich bitte unter Telefon (0571) 88660 bei den Ermittlern.

