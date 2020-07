Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Motorradfahrer kommt zu Fall - Schwer verletzt

Lippetal (ots)

Sonntag (19. Juli), gegen 13.15 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Beckum mit seinem Motorrad die Natelner Straße in Richtung Heintrop. Nach eigenen Angaben blockierte beim Bremsen seine Vorderradbremse. Hierdurch kam er zu Fall, rutschte in den Graben und blieb schwer verletzt auf einem angrenzenden Feld liegen. Ein Zeuge erkannte den dort liegenden Motorradfahrer und informierte die Rettungskräfte. Die Polizei stellte das Motorrad sicher, da ein technischer Defekt nicht auszuschließen war. Der 36-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (reh)

