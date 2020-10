Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster Senior (81) tot aufgefunden

Bad Oeynhausen, Kreis Gütersloh (ots)

Was befürchtet wurde, ist nun traurige Gewissheit. Der aus einer Rehaklinik in Bad Oeynhausen vermisste 81-jährige Senior ist tot. Sein Leichnam wurde am Mittwochvormittag im Bereich des Bahnhofes in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) von Mitarbeitern einer in der Nähe ansässigen Firma an einer Gleisböschung liegend entdeckt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte der Leichnam dort bereits seit längerer Zeit gelegen haben. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen der Polizei derzeit nicht vor. Wie und wann der aus dem Kreis Gütersloh stammende Mann dorthin gelangte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zudem ist eine Obduktion des Leichnams vorgesehen.

Wie bereits mehrfach berichtet, hatte der 81-Jährige am Samstag, 10. Oktober, in den Abendstunden die Johanniter Ordenshäuser unbemerkt verlassen. In den darauffolgenden Tagen hatte die Polizei mit zahlreichen Beamten und einer Hubschrauberbesatzung mehrfach nach dem Vermissten gesucht. Zudem unterstützen Kräften der Feuerwehr und der Johanniter Rettungsstaffel die aufwendigen Suchaktionen. Auch speziell ausgebildete Suchhunde kamen zum Einsatz. Parallel dazu hatte die Polizei die Öffentlichkeit informiert und um Mithilfe gebeten. Letztlich fand sich aber keine Spur.

