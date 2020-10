Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Parkplatzrempler: Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher

Preußisch Oldendorf (ots)

Nach einem Parkplatzrempler am Dienstag auf dem Gelände des Edeka-Marktes an der Friedhofstraße in Preußisch Oldendorf sucht die Polizei den Verursacher sowie Zeugen des Vorfalls.

Eine Autofahrerin berichtete der Polizei am Nachmittag, dass sie ihren grauen Hyundai gegen 11.45 Uhr in einer Parkbox in der nördlichen Parkreihe abgestellt hatte. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Wagen gekommen sei, habe sie an der linken Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden entdeckt. Da sich der Verursacher weder bei der Autobesitzerin, bei der Marktleitung oder bei der Polizei gemeldet hat, bitten die Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke um Hinweise unter Telefon (05741) 2770.

