Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer (38) zeigt sich aggressiv

Espelkamp (ots)

Einen angetrunkenen Autofahrer hat die Polizei in Espelkamp am Samstag in den frühen Morgenstunden aus dem Verkehr gezogen. Als die Beamten den 38-Jährigen zu einer Blutentnahme mitnehmen wollten, versuchte der aggressive Mann sich loszureißen und die Einsatzkräfte zu treten. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten und spuckte in deren Richtung.

Um kurz nach 5 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Isenstedter Straße die unsichere Fahrweise des Mannes auf. Obwohl die Polizisten für eine Kontrolle die Haltesignale an ihrem Streifenwagen einschalteten, setzte der 38-Jährige seine Fahrt zunächst unbeirrt fort. Erst an der Ecke Rahdener Straße/Birger-Forell-Straße stoppte der Mann seinen Wagen. Als die Ordnungshüter ihn ansprachen, zeigte der sich sofort aggressiv und schrie die Beamten an. Ein Alkoholtest verlief bei dem Fahrer positiv.

Ob der Mann im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnte zunächst nicht geklärt werden. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

