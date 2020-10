Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall in eisbergen: Polizei bitte Fahrer eines Mitsubishi um Kontaktaufnahme

Porta Westfalica (ots)

Nach dem Zusammenprall zwischen einem Radfahrer und einem Auto am Samstag in Eisbergen bittet die Polizei den Fahrer eines weißen Mitsubishi ASX mit MI-Kennzeichen um Kontaktaufnahme.

Der 26 Jahre alte Radfahrer berichtete am Abend den Beamten, dass er um kurz nach 18 Uhr mit seinem Pedelec auf der Raiffeisenstraße in Richtung der Eisberger Straße unterwegs gewesen sei. An der Kreuzung mit der Bahnhofstraße sei es dann zur Kollision mit dem Mitsubishi gekommen, dessen Fahrer aus Richtung der Ravensberger Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren sei.

Obwohl es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam, habe der Autofahrer laut des 26-Jährigen nicht gestoppt und seine Fahrt auf der Bahnhofstraße fortgesetzt. Zur Klärung des Unfallgeschehens wird der Pkw-Fahrer gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

