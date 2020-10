Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kleintransporter-Fahrer beschädigt Außenspiegel

Lübbecke (ots)

Nach einer Unfallflucht in Stockhausen bittet die Polizei um Hinweise zum Fahrer eines weißen Kleintransporters.

Als am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr eine Autofahrerin (18) aus dem Kreis Recklinghausen mit ihrem schwarzen Peugeot Cabrio auf der Straße "Am Esch" aus Richtung Alswede kommend fuhr, kam ihr in Höhe des Wasserwerks ein weißer Kleintransporter entgegen. Dabei geriet dieser nach Angaben der 18-Jährigen über die Fahrbahnmitte hinweg und kollidierte mit dem Außenspiegel des Cabrios. Obwohl der unbekannte Fahrzeugführer zunächst seine Fahrt verlangsamte, hielt er nicht an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Wer Hinweise zum Unfallbeteiligten geben kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (05741) 2770.

