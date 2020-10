Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Teure Assistenzsysteme aus BMWs gestohlen: Drei gleich gelagerte Fälle beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

Auf hochwertige Fahrassistenzsysteme aus BMW-Fahrzeugen haben es Unbekannte derzeit in Bad Oeynhausen abgesehen. Der Polizei wurden in den letzten Tagen gleich derartige Diebstähle gemeldet. In der Nacht zu Samstag entwendeten die Kriminellen aus dem vor einem Haus an der Kaiserstraße abgestellten BMW eines 30-Jährigen ein derartiges System. In derselben Nacht machten sich die Unbekannten zudem an einem an der Hindenburgstraße geparkten BMW zu schaffen.

Bereits in der Nacht zu Freitag kam es zu dem Diebstahl eines Fahrsicherheitsassistenten aus einem an der Ecke Schützenstraße/Westkorso abgestellten BMW. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich bei ihr unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell