Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Imbiss

Schriesheim (ots)

Ein Feuer brach im Verkaufsraum eines Schnellimbisses am 03.05.2020 gegen 18:30 Uhr in Schriesheim in der Landstraße 62 aus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Pizzaofen in Brand. Das Feuer griff dann rasch auf den Verkaufsraum über. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Wohnugnen im 1. und 2 OG des Mehrfamilienhauses jedoch verhindert werden. Die Anwohner konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt in Sicherheit bringen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Lars Rimmelspacher

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell