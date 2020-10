Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nächtliche Polizeikontrollen: Einsatzkräfte decken etliche Verstöße auf

Lübbecke, Hüllhorst (ots)

Die Polizei in Lübbecke hat in der Nacht zu Samstag bei einer Sonderaktion annähernd 150 Fahrzeuge kontrolliert. Einige der überprüften Fahrer fielen negativ auf und müssten nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

So stoppten die Einsatzkräfte um kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf der B 239 am Ortsausgang von Lübbecke einen 22-jährigen BMW-Fahrer. Da bei dem Lübbecker ein Drogenvortest anschlug, wurde ihm aufgrund des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss eine Blutprobe entnommen. Bereits um Mitternacht hatten die Beamten auf der Hauptstraße in Hüllhorst einen 19-Jährigen aus der Gemeinde Stemwede mit seinem BMW überprüft. Auch dieser Fahrer musste wegen des Verdachts auf Drogenkonsum eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Dem Stemweder wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.

Gegen einen 21-jährigen Ford-Fahrer aus Preußisch Oldendorf fertigten die Polizisten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes. Bei der nächtlichen Kontrolle auf der Berliner Straße wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug mutmaßlich kein Versicherungsschutz mehr vorlag. Ein 45-jähriger Mindener war mit seinem Mercedes am Abend auf der B 65 zwischen Nettelstedt und Eilhausen in das Visier der Einsatzkräfte geraten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann hinter dem Steuer saß, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Damit endete auch für den Mindener die Autofahrt.

