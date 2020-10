Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall in Gestringen: Polizei bittet unbekannten Autofahrer um Kontaktaufnahme

EspelkampEspelkamp (ots)

Am frühen Dienstagabend sind an der Ecke Gestringer Straße/Bahnstraße in Gestringen laut einer 39-jährigen Autofahrerin beim Abbiegen die Außenspiegel zweier Pkw zusammengestoßen.

Die Frau berichtete der Polizei, dass sie gegen 18.30 Uhr mit ihrem Peugeot aus Richtung Isenstedt kommend von der Gestringer Straße nach rechts in die Bahnstraße abgebogen sei. Dabei sei ihr ein unbeleuchteter Wagen aus der Bahnstraße entgegengekommen, dessen Fahrer seinerseits nach links auf die Vorfahrtsstraße abbog. Durch den Aufprall zersplitterte die Seitenscheibe des Peugeot, wodurch die Fahrerin von den umherfliegenden Glassplittern leicht an der Hand verletzt wurde.

Der andere Fahrzeugführer hielt nicht an und wird ebenso wie mögliche Zeugen des Vorfalls von den Beamten des Verkehrskommissariats um Kontaktaufnahme unter Telefon (05741) 2770 gebeten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell