POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Lastrup (mit Foto)

Lastrup- Unerlaubte Ablagerung und Entsorgung von Sperrmüll

Am Donnerstag, 23. Juli 2020, gegen 11.00 Uhr, kam es an einem Schotterweg, welcher von der Straße Am Brutberg abgeht, zu einer unerlaubten Ablagerung und Entsorgung von Sperrmüll. Ein bislang unbekannter Verursacher lagerte an dem Weg unter anderem ein Sofa, einen Tisch und eine Eckbank ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen/ Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) in Verbindung zu setzen.

