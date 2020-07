Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (03.07.2020)

Singen am Hohentwiel (ots)

Angesprochen wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Singen am Hohentwiel in der Nacht zum Samstag im Rahmen ihres Einsatzes wegen einer Vielzahl von Besuchern im Bereich des Kreisverkehrs Georg-Fischer-Straße / Fittingstraße / Industriestraße an einem sich zwischen Fittingstraße und Franz-Siegel-Straße befindlichen Schnellrestaurant wegen eines Vorfalls, der sich dort gegen 00.15 Uhr ereignet hatte.

Der 19-Jährige Lenker eines Mercedes-Benz C200 mit rotem KN-Kennzeichen (gedacht für Probe-, Prüfungs- oder Überführungsfahrten) stand mit seinem Kraftfahrzeug vor dem Hauptzugang des Schnellrestaurants und beschleunigte von dort aus trotz der vielen Besucher in diesem Bereich plötzlich den Mercedes-Benz. Eine 17 Jahre alte Fußgängerin auf dem Parkplatz vermochte nach Zurufen von Bekannten gerade noch durch einen Sprung zur Seite eine Kollision mit dem Mercedes-Benz des Heranwachsenden zu vermeiden.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand kein Sachschaden. Gleichwohl meldeten die Geschädigte und deren Begleiter den Vorfall an die sich vor Ort befindlichen Polizeibeamten, die gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs einleiteten.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen am Hohentwiel, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell