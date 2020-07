Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Treffpunkt der sogenannten "Tuning-Szene" (03.07.2020)

Singen am Hohentwiel (ots)

Alle Hände voll zu tun hatten Polizeibeamte des Polizeireviers Singen am Hohentwiel und des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen am Freitagabend in Singen durch eine Vielzahl von Pkw-Lenkern, Pkw-Insassen und Kraftfahrzeugen im Bereich des Kreisverkehrs Georg-Fischer-Straße / Fittingstraße / Industriestraße als Treffunkt der sogenannten "Tuning-Szene".

Starken Zulauf erhielt der Treffpunkt ab etwa 22.30 Uhr. Am Abend wurden beim Polizeipräsidium Konstanz bereits zwei illegale Straßenrennen gemeldet, die auf der Anfahrt nach Singen erfolgt sein dürften.

Gegen 23.30 Uhr waren im genannten Bereich etwa 200 Fahrzeuge festzustellen, wodurch sich zuletzt Verkehrsbehinderungen bis auf die Georg-Fischer-Straße entwickelten, begleitet mit Lärmbelästigungen durch aufheulende Motoren und akustikstarke Auspuffanlagen.

Die Polizei sorgte neben der Verfolgung gemeldeter Verkehrsstraftaten mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sowohl am Treffpunkt als auch in den umliegenden Straßen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, was bis in die frühen Morgenstunden erforderlich war.

