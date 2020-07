Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

TUT) Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer und Sozius (05.07.2020)

Aldingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr im Bereich der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße und der zur Rottweiler Straße führenden Linkskurve ereignete.

Der 18-jährige Lenker eines Leichtkraftrades und sein 16 Jahre alter Sozius fuhren auf der Hauptstraße abwärts in Richtung der genannten Einmündung. Im dortigen Bereich war der Lenker des Leichtkraftrades aufgrund des Bremsmanövers eines vorausfahrenden Pkw ebenfalls zum Bremsen gezwungen. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Leichtkraftrad und stürzte. Bei dem Sturz wurden er und sein Sozius leicht verletzt. Zu einer Kollision mit dem vorausfahrenden Pkw kam es nicht.

Der unbekannte Lenker des vorausfahrenden Pkw kam an der Unfallstelle seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und setzte seine Fahrt in Richtung des Kreisverkehrs am Ende der Rottweiler Straße fort, ohne sich um die beiden Gestürzten oder eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Leichtkraftrad entstand relativ geringer Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der an dem Verkehrsunfall beteiligte Pkw des Unfallflüchtigen im Schwarzwald-Baar-Kreis zugelassen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum weiterfahrenden Unfallbeteiligten oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

