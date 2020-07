Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

TUT) Drogen im Straßenverkehr (05.07.2020)

Wehingen (ots)

Auffällig erschien der Besatzung eines Streifenwagens am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Gosheimer Straße der 30 Jahre alte Lenker eines Opels bei einer Verkehrskontrolle.

Die Polizeibeamten vermuteten eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel und boten dem Betroffenen einen Drogenschnelltest an. Dieser verlief positiv hinsichtlich mehrerer Betäubungsmittel-Wirkstoffe.

Dem 30-Jährigen wurde zur Beweissicherung in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde untersagt, bis zur Herstellung der Fahrtüchtigkeit als Lenker eines Kraftfahrzeuges am Straßenverkehr teilzunehmen. Gegen den Betroffenen erfolgt eine Bußgeldanzeige bei der zuständigen Bußgeldbehörde. Zur Einleitung weiterer Maßnahmen wurde die am Wohnort des Betroffenen zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell