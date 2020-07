Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (05.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Einen schlechten Scherz erlaubte sich am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr in der Bahnhofstraße auf Höhe der Kreuzung Bahnhofstraße / Friedrichstraße der 20 Jahre alte Lenker eines BMW.

Der 20-Jährige stand mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand der Bahnhofstraße, verschüttete aus seinem Pkw heraus Wasser in den Fahrgastraum eines vorbeifahrenden Pkw und beeinträchtigte dadurch die Sicherheit des Straßenverkehrs. Nachdem die 21 Jahre alte Geschädigte ihren Pkw gewendet hatte, um den Tatverdächtigen an dessen parkenden Pkw auf dessen Fehlverhalten anzusprechen, geschah ihr gleiches noch einmal.

Die Geschädigte setzte ihre Fahrt fort, fuhr zum Polizeidienstgebäude in der Stockacher Straße und zeigte dort den Sachverhalt an. Das Polizeirevier Tuttlingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

