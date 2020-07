Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Unbekannter legt Fleischköder mit Rasierklingen aus (05.07.2020)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter legte am Sonntag in der Zeit von 21 Uhr bis 23 Uhr in der Wilhelmstraße mehrere präparierte Fleischköder aus. Im Inneren der Fleischköder befanden sich Rasierklingen. Ein Zeuge teilte der Polizei mit in seinem Garten entlang des Zauns mehrere Köder gefunden zu haben. Diese warf der Unbekannte vermutlich über die Hecke auf das Grundstück des Zeugen. Sein Hund hatte die Fleischköder zum Glück nicht gefressen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/8888-0, zu wenden.

