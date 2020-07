Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Auto rollt los und prallt gegen Gartenmauer (5.07.2020)

Stockach (ots)

Weil eine 35-jährige VW-Fahrerin am Sonntag gegen 16.45 Uhr in der Alois-Mutz-Straße ihr Auto nicht gegen Wegrollen absicherte, rollte es rückwärts die Straße hinab und prallte gegen eine Gartenmauer. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Schlüssel steckte, der Gang nicht eingelegt und die Handbremse nicht angezogen war. Die leicht verletzte Fahrerin, die beim Anrollen noch versuchte ihr Fahrzeug zum Stehen zu bringen, wurde hierbei vom Fahrzeug touchiert und zu Boden gerissen. Der Rettungsdienst brachte die 35-Jährige in ein Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

