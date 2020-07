Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) Unbekannter hinterlässt Schaden an Elektroauto 6.7.20

Oberndorf (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein Unbekannter an einem Peugeot in der Kameralstraße hinterlassen. Der silberne Elektro-Kleinwagen stand am Montagmorgen zwischen 8 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz und wurde von einem anderen Auto am Heck touchiert. Die Polizei Oberndorf ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter 07423 8101-0.

