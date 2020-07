Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen

Landkreis Konstanz) Unbekannter entwendet Auffahrrampen (03.07.-05.07.2020)

Steißlingen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, in der Industriestraße im Bereich der Hausnummer 8, zwei Auffahrrampen eines Aufliegers im Wert von 3.500 Euro. Die Rampen waren in dem am Straßenrand abgestellten Auflieger verstaut, die Fächer mit einem Vorhängeschloss gesichert. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

