Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt (04.07.-05.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 16.00 Uhr, in der Zeppelinstraße Höhe Hausnummer 2 stattgefunden hat. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite eines am Straßenrand geparkten Skoda, von der hinteren Tür ausgehend bis zum Kotflügel. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

