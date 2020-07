Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Eingeklemmt und verletzt nach Kollision mit Zaun (05.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag, gegen 11.00 Uhr, in der Bertholdstraße Höhe Hausnummer 23 ereignet hat. Eine 86-jährige Fahrerin eines VW Golf hatte vermutlich das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. Die betagte Autofahrerin befuhr das Grundstück der St.-Fidelis-Kirche, um in die Bertholstraße einzufahren. Hierbei überquerte sie ungebremst die Bertholdstraße und touchierte das Ortsschild sowie den Gitterzaun des gegenüberliegenden Anwesens. Die 88-jährige Beifahrerin wurde bei dem heftigen Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Villingen aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Damen wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

