Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verdächtige Schüsse (5.7.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Für Aufregung sorgten am Sonntagmittag Schüsse, die angeblich von einem Balkon in der Straße "Erbsenlachen" abgegeben worden sind. Eine sofortige Kontrolle durch die Polizei konnte jedoch schon kurze Zeit später Entwarnung geben, denn was sich nach Schüsse aus einem Luftgewehr angehört hatte, waren letztlich nur laut geplatzte, aber völlig ungefährliche Luftballons.

