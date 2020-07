Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/VS) 25-Jährigen niedergeschlagen 5.7.20, 4.45 Uhr

Villingen (ots)

Zu einer Körperverletzung ist es am frühen Sonntagmorgen kurz vor fünf Uhr in der Färberstraße gekommen, als ein 25-jähriger Mann zufällig auf zwei unbekannte Männer und eine Frau traf. Während sich das Dreiergespann zunächst über die Schuhe des jungen Mannes lustig machte, schlug einer der beiden Männer diesem dann unvermittelt so heftig mit der Faust ins Gesicht, dass er mit einer stark blutenden Platzwunde sofort zu Boden ging. Noch als der junge Mann am Boden lag, beleidigte die Frau den Verletzten offenbar mehrfach, bevor sich das Trio schließlich unerkannt entfernte. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Villingen sucht nun unter Telefon 07721 601-0 Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern und dem Geschehen in der Färberstraße geben können.

