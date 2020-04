Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Erfolgreiche Ermittlungen gegen mutmaßliche Drogenhändler - Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt

Freiburg (ots)

In einem durch die Kriminalpolizei Freiburg geführten Ermittlungsverfahren konnten in der vergangenen Woche in Freiburg durch Spezialkräfte vier dringend tatverdächtige Männer festgenommen und nicht geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Die zwei deutschen (35 und 31 Jahre) sowie ein syrischer (25 Jahre) und türkischer (27 Jahre) Tatverdächtiger wurden beim Verkauf von über einem Kilogramm Kokain im Straßenverkaufswertwert von circa 70.000 bis 80.000 Euro festgenommen. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnten in der Wohnung eines der Tatverdächtigen 1 Kilogramm XTC-Tabletten (circa 3000 Stück), 1 Kilogramm Amphetamin, eine kleinere Menge Marihuana sowie Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde vom Amtsgericht Freiburg Haftbefehl gegen die vier Festgenommenen erlassen. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

wm/oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell