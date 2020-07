Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (05.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Etwa 17.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr an der Kreuzung Königstraße / Leutenbergstraße ereignete. Die 18-jährige Lenkerin eines Audi A3 befuhr die Leutenbergstraße entgegen der zulässigen Fahrtrichtung aus Richtung der Kreuzung Schillerstraße / Leutenbergstraße in Richtung der Stadionhalle und kollidierte beim Überqueren der Kreuzung Königstraße / Leutenbergstraße mit dem Audi A4 einer 37-jährigen Pkw-Lenkerin, die auf der Königstraße aus Richtung des Kreisklinikums in Fahrtrichtung Stadthalle fuhr.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

