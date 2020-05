Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Auf frischer Tat überrascht: Bundespolizeihubschrauber bemerkt während Überwachungsflug Diebstahl von Textilien - Duo gestellt

Bitterfeld-Wolfen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, den 29. Mai 2020 kam im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Magdeburg ein Polizeihubschrauber zum Einsatz und überwachte die Bahnanlagen. Dabei erkannten die Piloten gegen 00.15 Uhr in Bitterfeld-Wolfen, im Bereich eines Textilunternehmens zwei Personen, die mehrere Säcke aus einem Bahnwaggon entnahmen und anschließend in ein bereitstehendes Fahrzeug verluden. Die beiden Männer bemerkten den Hubschrauber, brachen ihre Handlungen ab und verließen den Tatort mittels ihres Autos. Die Hubschrauberbesatzung informierte daraufhin die Kollegen des Bundespolizeireviers Dessau und führten eine motorisierte Streife an den Wagen heran. Die eingesetzten Bundespolizisten hielten das Fahrzeug in Wolfen an, kontrollierten die beiden 45- und 56-jährigen Insassen sowie das Auto. Dabei stellten sie insgesamt 16 Plastiksäcke mit jeweils circa 25 Kilogramm Bekleidung, diverse Werkzeuge und einen Elektroschocker fest. Aufgrund der Zuständigkeit wurde das Landespolizeirevier Anhalt-Bitterfeld informiert und der Sachverhalt übergeben. Während der weiteren gemeinsamen Ermittlungen konnte der genaue Tatort lokalisiert werden. Hier fanden die Beamten weitere sieben Säcke mit Bekleidung, die bereits für den Abtransport bereitgelegt waren. Diese wurden mit den anderen 16 Säcken und den Elektroschocker sichergestellt. Die beiden Deutschen erwartet jeweils eine Anzeige wegen eines besonders schweren Diebstahls. Zudem muss sich der 45-Jährige Elektroschockbesitzer wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

