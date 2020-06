Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - PKW-Aufbruch

aufmerksame Zeugen halten Täter fest

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Mittwoch (10.06.2020) beobachteten Zeugen einen 17-jährigen Kerkener dabei, wie er einen in einer Einfahrt an der Mittelstraße abgestellten Opel aufbrach und informierten die Polizei.

Durch ein Licht in der Einfahrt aufgeschreckt flüchtete der Dieb zunächst, kehrte jedoch zurück, da er seine Jacke am Opel vergessen hatte. Als er hier auf den bereits durch die eine Zeugin informierten Halter des PKW traf, beschimpfte der Täter diesen und flüchtete erneut. Ein weiterer Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den 17-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei der Überprüfung des uneinsichtigen und alkoholisierten Täters fanden die Polizeibeamten neben einem Messer, welches vermutlich als Tatwerkzeug diente, noch Cannabis, das, ebenso wie das Messer, sichergestellt wurde.

Dessen nicht genug beleidigte der Täter eine Beamtin als Fotze. Somit erwartet den 17-Jährigen nun nicht nur eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung, sondern auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung. Im Anschluss an den Einsatz wurde der Kerkener in die Obhut seiner Eltern übergeben. (cp)

