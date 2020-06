Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines VW Crafter

Kerken (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 10.06.2020, 17:00 Uhr bis Donnerstag 11.06.2020, 08:40 Uhr entwendten unbekannte Täter einen weißen VW Crafter mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-KT 182. Das Fahrzeug ist mit zwei Schiebetüren ausgestattet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war der als LKW zugelassene VW auf dem St.-Thomas Weg in Kerken abgestellt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.

