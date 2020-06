Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Verkehrsunfall vermutlich unter Einfluss von BTM fordert 2 Leichtverletzte

Kerken (ots)

Am Donnerstag, 11.06.20, ereignete sich gegen 02:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Dennemarkstraße. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Kerken befuhr mit einem Pkw Opel Corsa die Straelener Straße in Richtung Nieukerk. An dem Kreisverkehr Straelener Straße / Dennemarkstraße kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Wand eines Hauses auf der Dennemarkstraße. Durch den Aufprall wurden sowohl der Fahrzeugführer als auch sein 18-jähriger Beifahrer aus Wachtendonk leicht verletzt. An der Hauswand entstand Sachschaden. Der stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite Corsa musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Kerkener typische, für den Konsum von Betäubungsmitteln hindeutende, Merkmale fest. Im Fahrzeug befanden sich ebenfalls entsprechende Utensilien. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

