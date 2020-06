Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten - Spritztour endete im Krankenhaus

Goch (ots)

Am Donnerstag, 11.06.20, ereignete sich gegen 02:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Gaesdoncker Straße in Höhe der Einmündung Winkel. Ein 15-jähriger Gocher befuhr mit einem Mercedes der C-Klasse die Gaesdoncker Straße in Richtung Siebengewald. In einer langgezogenen Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam anschließend auf der Straße Winkel, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Nachdem der Gocher und seine beiden 16-jährigen Mitfahrer aus Goch, bzw. Weeze, aus dem Pkw gestiegen waren, fing das Fahrzeug Feuer. Dieses konnte von einem zu Hilfe geholten 35-jährigen Gocher, gelöscht werden. Die bei dem Unfall schwer verletzten Jugendlichen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Durch die Wucht des Aufpralls entwurzelte der Straßenbaum. An dem Mercedes entstand Totalschaden. Um die genaue Unfallursache zu ermitteln, wurde der Pkw sichergestellt. Die verständigte FW Goch streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Neben einer Unfallanzeige erwartet den 15-jährigen Gocher auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

