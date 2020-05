Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei kontrolliert weiter

Lingen (ots)

Die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim hat auch am Samstag und Sonntag die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen kontrolliert.

Am Vechtebad in Schüttorf trafen die Beamten am Samstag dabei auf mehrere Jugendliche. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. In Lingen leiteten die Beamten gleich mehrere Verstöße ein. Hier trafen sich Jugendliche an der Ems und konsumierten Alkohol. Eine dreiköpfige Gruppe wurde Am Markt kontrolliert. Dieses Treffen wurde, wie auch zwei weitere an der Rheiner Straße und am Konrad-Adenauer-Ring, beendet. In Aschendorf liefen am Sonntagmittag mehrere Personen davon, als sie von der Polizei kontrolliert werden sollten. Sie hatten sich zuvor auf einem Sportplatz getroffen und Fußball gespielt. Gegen sämtliche Betroffene wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

