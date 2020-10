Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 08.10.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht auf der B 82

Langelsheim. Am Donnerstag um 11:37 Uhr befuhr eine Zeugin mit ihrem PKW die B 82 aus Richtung Goslar in Richtung Langelsheim. Vor der Abfahrt Langelsheim / Wolfshagen wurde sie bei regennasser Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit von einem roten Kleinwagen überholt. Wenig später verunfallte der Kleinwagen, vermutlich mit HF-Kennzeichen, in der Abfahrt Wolfshagen. Hier kam er ins Schleudern und kollidierte mit dem Ausfahrtschild, welches komplett beschädigt wurde. In dem roten Kleinwagen befanden sich zwei ca. 20jährige Männer. Der PKW dürfte im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt sein. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Langelsheim, Telefon 05326 / 978780

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

