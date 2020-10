Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ungebetene Gäste im Kindergarten in Lohfeld

Porta WestfalicaPorta Westfalica (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind in Lohfeld Unbekannte in den Kindergarten an der Lohfelder Straße eingebrochen. Dabei erbeuteten sie lediglich einen geringen Geldbetrag.

Die Ermittlungen der Beamten der Kriminalwache am Morgen ergaben, dass sich die Diebe Zugang zu dem Gebäude verschafften, indem sie eine Tür aufhebelten. Zuvor waren sie an einer anderen Tür mit ihren Aufbruchsversuchen gescheitert. In den Räumlichkeiten durchstöberten sie einen Büroraum und brachen zudem im Foyer noch einen Kaffeeautomaten auf. Letztlich verließen die Einbrecher das Gebäude durch ein Fenster und verschwanden in der Dunkelheit.

