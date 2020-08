Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Illegale Müllentsorgung - zum wiederholten Mal

Aerzen (ots)

An einem Feldweg linksseitig der K 56, von Reher kommend in Richtung Reinerbeck, ist in der Nacht vom 03.08.2020 zum 04.08.2020 Müll illegal abgelagert worden.

Dabei handelte es sich um Fenster, einen Staubsauger, Rohr- und Kabelreste sowie Verpackungsmaterial wie Styropor und andere Sachen. Die Menge des agelagerten Mülls betrug ca. einen Kubikmeter.

Täterhinweise haben sich bisher nicht ergeben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Aerzen, Tel.: 05154 / 709880

