Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel vom 07.-09.02.2020

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 07.02.2020 Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Bockhorn- Am Freitag, dem 07.02.2020, gegen 15:45 Uhr, ist es in Bockhorn nach einem Vorfahrtsverstoß zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, befand sich der verursachende Pkw auf der Straße Am Kamp und wollte die Hauptstraße überqueren. Dabei übersah er das Motorrad, welches die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße in Richtung Grabstede befuhr. Durch den Aufprall wird der Motorradfahrer in den Vorgarten eines angrenzenden Grundstückes geschleudert. Der Motoradfahrer erleidet bei der Kollision schwere Verletzungen und wird nach erste notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Samstag, 08.02.2020 Einbruch in Getränkemarkt Zetel- In der Nacht von Freitag (07.02.2020) auf Samstag (08.02.2020), ist es in Zetel in der Wehdestraße zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, haben sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zum Objekt verschafft. Zur genaue Höhe des Schadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451-9230, bei der Polizei Varel zu melden. Samstag, 08.02.2020 Sachbeschädigung an Werbeschild Varel/Obenstrohe- In der Nacht von Freitag (07.02.2020) auf Samstag (08.02.2020), ist es in Varel/Obenstrohe zu einer Sachbeschädigung an einem Werbetafel gekommen. Betroffen ist ein Pflanzengeschäft, welches sich in der Wiefelsteder Straße befindet, unmittelbar angrenzend zum dortigen Netto-Markt. Über Nacht haben unbekannte Täter mit einem Feuerlöscher das Werbeschild beschädigt. Zeugen, die in der Nacht von Freitag (07.02.2020) auf Samstag (08.02.2020) Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451-9230, bei der Polizei Varel zu melden. Samstag, 08.02.2020 Wenn der Kofferraum zu klein ist Varel/Obenstrohe- Kurz vor Mitternacht wird durch Zeugen mitgeteilt, dass sich Personen Zutritt zu einem Privatgelände verschafft haben und sich dort an einem Baum zu schaffen machen. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass besagter Baum bereits zum Abtransport verladen wurde. Der Transport des Baumes gestaltete sich jedoch schwierig, so dass der Baum (mehrere Meter lang und ca. 25 cm im Durchmesser) kurzerhand auf das Dach des Kleinwagens gelegt wurde. Die Sicherung sollte durch reine Muskelkraft erfolgen, in dem sowohl der Beifahrer als auch der Fahrer durch das geöffnete Schiebedach griffen, um den Baum festzuhalten. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Diebstahls, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung eingeleitet.

