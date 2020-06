Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200616-3: Tankstelleneinbrecher festgenommen - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei einen Einbruch und machte Angaben zur Fluchtrichtung eines Einbrechertrios. In Tatortnähe konnten Beamte einen 34-Jährigen vorläufig festnehmen.

Der Zeuge (53) hörte am Montag (15. Juni) gegen 03:15 Uhr verdächtige Geräusche auf dem benachbarten Tankstellengelände in der Köln-Aachener-Straße. Nach einem Blick aus dem Fenster sah er drei Unbekannte mit einem gefüllten Müllsack vom Tankstellengelände in Richtung Eifelstraße flüchten. Der Zeuge wählte den Notruf 110 und berichtete von seinen Beobachtungen. Er blieb zudem in der Telefonleitung und konnte die zügig vor Ort anwesenden Polizisten in Richtung der Felder lotsen, die in Richtung Giesendorf liegen. Dorthin flüchtete das Trio im Verlauf. Auf dem Fluchtweg fanden die Beamten einen gefüllten und verschlossenen Müllsack und Zigarettenpackungen. Einen Täter konnten Polizisten vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 39-Jährigen, der sich ohne feste Meldeanschrift in der Bundesrepublik aufhält. Er machte keine Angaben zum Tatvorwurf.

Die Täter hatten die Scheibe des Verkaufsraumes mit einem Gullideckel eingeworfen. Aus der Auslage fehlten Zigarettenstangen und einzelne Zigarettenpackungen im Wert von circa 10.000 Euro.

Zwei Polizisten mit Diensthunden unterstützten die Beamten vor Ort bei der Absuche eines nahegelegenen Waldstückes nach den noch flüchtigen beiden Tatverdächtigen. Dabei fanden die Hunde abgelegte Kleidungsstücke.

Nach der Vernehmung beim Kriminalkommissariat 21 in Bergheim stellte die Staatsanwaltschaft Köln einen Antrag auf Untersuchungshaft für den 39-Jährigen. Das Ergebnis der Vorführung bei einem Haftrichter stand bei der Meldungsfertigung noch aus. (bm)

