POL-OL: ++Einbruch in betreutes Wohnen++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

++Einbruch in betreutes Wohnen++

Am Sonntagmittag zwischen 13.15 Uhr und 13.25 Uhr stieg ein unbekannter Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohneinheit des betreuten Wohnens im Drögen-Hasen-Weg ein. Während der 83jährige Geschädigte seinen Mittagsschlaf abhielt, entwendete der Täter Bargeld und eine Geldbörse. Als der Täter die Wohnung wieder verließ, schloss er den Geschädigten in dessen Schlafzimmer ein, wovon dieser wach wurde, den Täter allerdings nicht mehr sehen konnte. Der ältere Herr konnte sich anschließend selbst über seine Terrasse aus seiner misslichen Lage befreien. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

