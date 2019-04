Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Audi-Diebstähle in einer Nacht: Ein Tatverdächtiger nach Unfall mit gestohlenem Wagen in Sachsen festgenommen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte zur Festnahme des Tatverdächtigen in Sachsen die Pressemitteilung der Polizeidirektion Dresden, die Sie unter https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2019_63575.htm finden)

Calden (Landkreis Kassel): Gleich zweifach schlugen offenbar ein und dieselben professionell agierenden Autodiebe in der Nacht zum heutigen Dienstag in Calden im Landkreis Kassel zu. Sie entwendeten dort einen dunkelgrauen Audi A 4 Avant im Wert von ca. 60.000 Euro sowie einen schwarzen Audi RS 4 Avant im Wert von etwa 50.000 Euro. Noch in der Nacht konnte ein Tatverdächtiger in Sachsen von der Polizei festgenommen werden, nachdem er mit dem gestohlenen RS 4 auf der Flucht vor einer Streife einen Unfall gebaut hatte. Der 20-jährige Fahrer aus Polen wurde dabei schwer verletzt und befindet sich derzeit in einem dortigen Krankenhaus. Die mit den weiteren Ermittlungen zu beiden Autodiebstählen in Calden betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen zudem nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht oder bereits am Vortag in Calden und umliegenden Gemeinden verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und weitere Hinweise zu der Tätergruppe geben können.

Wie die Ermittler berichten, klauten die im Schutz der Dunkelheit vorgehenden Täter den A 4 in der Straße "Zum Frankenberg". Den RS 4 entwendeten die Autodiebe im "Zimmermannsweg". Auf welche Art und Weise sie dabei vorgingen, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine Streife der sächsischen Polizei hatte den RS 4 gegen 4:40 Uhr auf der Bundesstraße 6 in der Gemeinde Oschatz verdachtsunabhängig kontrollieren wollen. Der Diebstahl des Wagens war zu dieser Zeit noch nicht entdeckt worden. Der Fahrer gab jedoch Gas und ergriff rasant die Flucht. Kurze Zeit später entdeckten die Beamten den beschädigten Wagen auf einem Feld. Das Auto hatte sich offenbar überschlagen. Den aufgrund des Unfalls schwer verletzte 20-Jährigen wurde in ein Krankenhaus gebracht und wegen des Verdachts, dass das Auto gestohlen worden war, vorläufig festgenommen. Den RS 4 stellten die Beamten sicher. Nach Mitteilung der sächsischen Polizei suchte eine Streife der Polizeistation Hofgeismar die Halteranschrift des Audis auf, wodurch zweifelsfrei geklärt werden konnte, dass der RS 4 tatsächlich in der Nacht gestohlen worden war. Den Diebstahl des A 4 mit den Kennzeichen HF-VE 11 stellte der Besitzer heute Morgen gegen 6:30 Uhr fest und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung brachte bislang keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, die in der vergangenen Nacht oder bereits am Vortag in Calden und umliegenden Gemeinden verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

