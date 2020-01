Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Trunkenheitsfahrt +++ Sexuelle Belästigung +++

Oldenburg (ots)

++ Trunkenheit im Verkehr ++

Aufmerksame Zeugen meldeten am 10.01.2020, gegen 11:25 Uhr, der Polizei einen Pkw im Stadtgebiet von Oldenburg mit einer auffälligen Fahrweise. Wenige Minuten später konnten die Polizeibeamten den gemeldeten Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bremer Heerstraße feststellen. Auf Befragen der Beamten äußerte der 60-jährige Fahrzeugführer, dass er zuletzt am Vortage Alkohol konsumiert habe. Entsprechend willigte der Oldenburger in einen freiwilligen Atemalkoholtest ein. Dieser ergab einen Wert von 1,65 Promille.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und von einem Arzt auf der Polizeidienststelle durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund der Trunkenheitsfahrt muss sich der 60-Jährige nun in einem Strafverfahren verantworten. (40103)

++ Sexuelle Belästigung ++

In den frühen Morgenstunden des 12.01.2020 kam es in einer Lokalität in der Wallstraße zu einer sexuellen Belästigung. Hierbei setzte sich der Beschuldigte zunächst neben die am Tresen sitzende 20-jährige Frau und verwickelte diese in ein Gespräch. Währenddessen legte er seine Hand zunächst auf das Bein des Opfers. Trotz mehrfacher Äußerung ihres Nichtwillens schob der Beschuldigte seine Hand im weiteren Gesprächsverlauf oberhalb der Bekleidung in Richtung Schambereich und fasste dem Opfer in den Schritt.

Der 35-jährige Beschuldigte wurde zunächst durch Mitarbeiter der Lokalität dieser verwiesen und konnte wenig später durch die alarmierte Polizei im Nahbereich gestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 entgegen. (45720)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell