POL-PDLU: Speyer - Defekte Lüftung in der Küche sorgt für Einsatz der Feuerwehr in Seniorenheim (16/1115) 17.07.2020, 08:45 Uhr

Am Freitagmorgen wurde der Brandmeldealarm in einem Seniorenheim in der Burgstraße in Speyer ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass der Wasserdampf der kochenden Gulaschsuppe aufgrund eines Defekts an der Lüftung den Rauchmelder in der Küche auslöste und so den Großeinsatz der Feuerwehr herbeiführte.

