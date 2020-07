Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 16.07.2020, 18:00 Uhr - 17.07.2020, 07:30 Uhr verschaffen sich bisher unbekannte Täter auf ungeklärte Weise, Zutritt zu einer Firma in der Wormser Straße in Frankenthal. Aus einem Büro werden ein PC und ein Monitor entwendet. Einbruchsspuren können keine festgestellt werden. Schaden liegt bei ca.1000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/313-202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell