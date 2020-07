Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei (09/0857) 16.07.2020 18:00 Uhr - 17.07.2020 07:45 Uhr

Speyer (ots)

Unbekannte/r Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch Aufhebeln eines Fensters unberechtigt in eine Rechtsanwaltskanzlei in Speyer ein. Der/die Täter wurden offensichtlich gestört, weshalb nichts durchsucht und entwendet wurde. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mühlturmstraße/Untere Langgasse aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell